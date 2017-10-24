Масса аппаратов составит от 17 до 56,6 тонны. Фото: Алексей Кунилов

АО «Уралхиммаш» отправит в Омск 311 тонн оборудования. В рамках контракта, заключённого с Омским НПЗ, уральский завод изготовит восемь самых крупногабаритных ёмкостных аппаратов.

Как сообщила пресс-служба АО «Уралхиммаш», масса аппаратов составит от 17 до 56,6 тонны, диаметр - от 2,8 до 3,5 метра, высота - от 9,8 до 16 метров. Всего по договору будет произведено 22 единицы по 20 позициям ёмкостного оборудования. Заказчик получит их уже в сентябре 2018 года.

Добавим, что Омский НПЗ принадлежит компании "Газпром нефть" и успешно сотрудничает с уральскими производителями уже более десяти лет.