Владимир Путин переназначил председателя Арбитражного суда Свердловской области

Президент России Владимир Путин переназначил Светлану Цветкову председателем Арбитражного суда Свердловской области. Кроме того, указом главы государства в регионе сменился представитель президента РФ в квалификационных коллегиях судей.

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации указу, Светлана Цветкова переназначена на должность председателя Арбитражного суда Свердловской области сроком на 6 лет.

Этим же указом главы государства был назначен председатель Байкаловского районного суда. Ей стала Ольга Лошкарёва. Заместителем председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда назначен Вадим Харечко. Заместителем председателя Кировского районного суда Екатеринбурга назначен Сергей Савинов

Кроме того, согласно указу, в регионе сменился представитель президента РФ в квалификационных коллегиях судей. Вместо освобождённого от должности Андрея Березовского назначен Данила Турбинов, который также является главным федеральным инспектором по Свердловской области.