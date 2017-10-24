Екатеринбург и Москву связали регулярные контейнерные поезда

Такие рейсы позволят разгрузить автодороги и улучшить экологическую ситуацию в регионах. Фото: Алексей Кунилов

Холдинг «РЖД» организовал регулярный сервис по доставке грузов в контейнерах из Москвы в Екатеринбург. Первый поезд уже доставил на Средний Урал в 43 контейнерах товары народного потребления, продукты питания, оборудование, кабельную продукцию, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Время движения поезда по контейнерному маршруту составляет 52 часа. Планируется, что составы будут отправляться регулярно по четвергам и прибывать в уральскую столицу по субботам. В дальнейшем количество рейсов увеличат до трёх в неделю.

- Главные преимущества нового сервиса доставки продукции в контейнерных поездах – регулярность, высокая скорость и гарантированное транзитное время. Такие рейсы позволят дополнительно привлекать с автомобильного транспорта на железнодорожный до 4 тыс. тонн грузов в месяц. Это поможет разгрузить автодороги и улучшить экологическую ситуацию в регионах (один контейнерный поезд заменяет около 80 большегрузных машин), - рассказали в пресс-службе СвЖД.