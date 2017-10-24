Региональная власть намерена увеличить прогноз доходов бюджета Свердловской области на 1,9 миллиарда рублей

Доходы региональной казны в нынешнем году растут в хорошем темпе. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области внесло в региональный парламент проект поправок в бюджет 2017 года. Речь идёт об увеличении прогноза доходов региональной казны в нынешнем году на 1,9 млрд рублей — до 205,9 млрд рублей.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, одновременно вырастут и бюджетные расходы — до 219,5 млрд рублей. По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, это позволит направить дополнительные средства на здравоохранение, культуру, спорт и мероприятия по повышению инвестпривлекательности Среднего Урала.

Сегодняшние рост доходов областного бюджета объясняется значительным увеличением налоговых поступлений от предприятий нашего региона: на 20% — по налогу на прибыль, на 6,3% — по НДФЛ, на 16% — по налогу на имущество организаций, на 22% — от предпринимателей, пользующихся упрощённой системой налогообложения.