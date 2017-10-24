К ЧМ-2018 Свердловская область передаст двухуровневую автостоянку в пользование Екатеринбурга

В преддверии ЧМ по футболу правительство области считает нужным передать парковку в собственность города. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство региона предложило передать в пользование уральской столицы автостоянку стоимостью более половины миллиона рублей. На следующем заседании регионального парламента депутаты рассмотрят этот вопрос.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области, вчера, 23 октября, состоялось заседание комитета Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности. На нём шла речь о подземной двухуровневой парковке на 439 машино-мест, которая находится под улицей Татищева. По словам и. о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергея Сосновских, данный объект стоимостью 652,9 млн рублей был возведён на средства областного бюджета. Стоянка прилегает к Центральному стадиону. Поэтому в преддверии ЧМ по футболу правительство области считает нужным передать парковку в собственность города, на который возложена обязанность предоставить достаточное количество машино-мест на время игр.

В свою очередь, комитет поддержал предложение областного кабмина и рекомендует Заксобранию дать согласие на данную сделку.

Напомним, что на вчерашнем заседании было также предложено в качестве погашения процентов по кредиту Ельцин Центра передать его помещение площадью 652 кв. метра в госказну.