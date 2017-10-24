Срыв отопительного сезона в Невьянске стал темой для разговора на совещании у Дмитрия Медеведева

Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами о готовности регионов РФ к осенне-зимнему периоду. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами о готовности регионов РФ к осенне-зимнему периоду. Отдельной темой для обсуждения стала ситуация в Невьянске.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, докладывая о ходе подготовки к отопительному периоду, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак обратил внимание Дмитрия Медведева на срыв отопительного сезона в трёх муниципалитетах, в том числе в Невьянске.

«Начало отопительного сезона показало, что есть несколько примеров, когда сорвали начало отопительного сезона, это в трёх областях. Даны конкретные поручения субъектам РФ, муниципалитетам, чтобы в кратчайшие сроки всё было сделано. По некоторым муниципалитетам до выходных, по некоторым – до 1 ноября, пока не начались заморозки», - сказал Дмитрий Козак.

По словам вице-премьера, помимо Невьянска речь идёт о двух населённых пунктах Иркутской области: Байкальске и Вихоревке.

«Там начались заморозки, очевидно абсолютно. Разве нет?», - спросил Дмитрий Медведев.

«Там по временной схеме идёт отопление. А сегодня уже к концу дня должны доложить о том, что ликвидированы эти проблемы», - ответил Дмитрий Козак.

В общей сложности, по информации вице-премьера, по состоянию на 20 октября отопительный сезон начался в 75 субъектах. Степень готовности по всем направлениям Дмитрий Козак оценил как достаточно высокую, отметив, что она «соответствует примерно значениям прошлого года, а по некоторым показателям значительно лучше, чем в прошлом году».

«Всем без исключения даны поручения до 1 ноября завершить полностью работу по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону, получить паспорта готовности всем без исключения муниципалитетам», - подвёл итог Дмитрий Козак.

Министерство энергетики РФ, Минстрой РФ и Ростехнадзор должны доложить о полной готовности субъектов Российской Федерации к отопительному сезону до 15 ноября.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», о том, что в дома и социальные объекты Невьянска пришло долгожданное тепло, в МЧС отчитались в минувшие выходные. По состоянию на 9:00 21 октября подача тепла потребителям осуществлялась в полном объёме.

Из-за ремонтных работ на теплотрассе в Невьянске длительное время оставались без тепла более десятка пятиэтажных домов, школа, детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. К решению проблемы пришлось подключиться правительству Свердловской области. По поручению главы региона Евгения Куйвашева из резервного фонда городу было выделено 6 млн рублей.