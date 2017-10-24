Составлен рейтинг дешёвых туров на популярные пляжи зимой для россиян

Всего изучались 11 наиболее востребованных направлений. Фото: Владимир Мартьянов

В преддверии ноябрьских праздников аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили минимальную стоимость зимнего отдыха на популярных пляжах для россиян. Всего изучались 11 наиболее востребованных направлений.

В рейтинге наиболее доступных для россиян направлений первые строчки занимают Индия (Гоа) - 69 тыс. руб. (на двоих на 7 ночей), ОАЭ - 78 тыс. руб., Израиль - 88 тыс. руб., Таиланд - 89 тыс. руб., Вьетнам - 95 тыс. руб. Специалисты высчитали средние цены путём усреднения данных о средних ценах нескольких туристических компаний.

В рейтинг также вошли: Шри-Ланка – 97 тыс. руб., Китай (Хайнань) – 105 тыс. руб., Доминикана – 119 тыс. руб., Куба – 134 тыс. руб., Индонезия (Бали) – 136 тыс. руб., Мальдивы – 159 тыс. руб.

Добавим, ранее специалисты назвали популярные среди россиян направления для путешествий на ноябрьские праздники. В их число вошли: Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль, Доминикана, Таиланд и Вьетнам. При этом отмечается, что в этом году россияне отдают предпочтение пляжному безвизовому отдыху или пляжному и экскурсионному отдыху в комбинации с относительно коротким перелётом.