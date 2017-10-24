В школах Екатеринбурга пройдут 2025 уроков, посвящённых ЭКСПО-2025

Цель уроков - показать значимость "ЭКСПО-2025" для Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

В мэрии Екатеринбурга разрабатывают серию из 2025 уроков, посвящённых Всемирной выставке "ЭКСПО". Спикеры подробно расскажут учащимся об истории выставки, регламенте и борьбе уральской столицы за право её проведения.

Как сообщается на сайте горадминистрации, сейчас специалисты Департамента образования ведут поиск выступающих. Ожидается, что в проекте примут активное участие советы старшеклассников.

Идея организаторов - познакомить школьников с историей развития городов-конкурсантов, объяснить, какие преимущества получали победители вместе с правом проведения "ЭКСПО", как менялся их облик, тем самым показав значимость "ЭКСПО-2025" для Екатеринбурга. Лекции будут сопровождаться интересными наглядными материалами.

"Я уверена, что немало интересных проектов по популяризации заявки нашего города на проведение "ЭКСПО" предложат сами ребята", - сообщила глава Департамента образования горадминистрации Екатерина Сибирцева.

Напомним, место проведения Всемирной выставки будет определено в ноябре 2018 года. Заявленная тема Екатеринбурга для конкурса — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».