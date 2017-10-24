В Свердловской области вновь завоют электросирены

Электросирены прозвучат во всех городах Среднего Урала. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Завтра, 25 октября, в 11:30 в городах Свердловской области прозвучат сирены МЧС. Спасатели призывают свердловчан сохранять спокойствие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в регионе состоится второй этап ежегодной плановой проверки системы оповещения населения в случае ЧС. Электросирены будут включены во всех городах Среднего Урала.

«В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, продолжать заниматься своими повседневными делами», — говорится в сообщении.

Напомним, что первый этап проверки прошёл 18 октября.