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Общество 24 октября 2017, 14:06

В Свердловской области вновь завоют электросирены

Сирены МЧС.

Электросирены прозвучат во всех городах Среднего Урала. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Завтра, 25 октября, в 11:30 в городах Свердловской области прозвучат сирены МЧС. Спасатели призывают свердловчан сохранять спокойствие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в регионе состоится второй этап ежегодной плановой проверки системы оповещения населения в случае ЧС. Электросирены будут включены во всех городах Среднего Урала.

«В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, продолжать заниматься своими повседневными делами», — говорится в сообщении.

Напомним, что первый этап проверки прошёл 18 октября.

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Областная газета Свердловской области


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