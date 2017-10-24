Движение на трассе Пермь – Екатеринбург ограничат на весь ноябрь

Ремонтные работы будут проводиться с 1 по 30 ноября. Фото: «Уралуправтодор»

Дорожные службы сообщили об ограничении движения на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург. Ремонтные работы будут проводиться с 1 по 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба «Уралуправтодора», движение на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург будет ограничено в районе транспортной развязки у Ачита на 183-м км трассы. С 1 по 30 ноября здесь будет проводиться капитальный ремонт данного участка автодороги.

Отмечается, что съезды со стороны Ачита в сторону Перми, а также со стороны столицы Прикамья в сторону Красноуфимска, будут перекрываться поочерёдно. При этом съезд и заезды по данным направлениям будут осуществляться через разворот по «клеверной» развязке.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 24 октября дорожные рабочие дважды за один вечер перекроют трассу Пермь — Екатеринбург. Ограничения будут действовать в обе стороны с 23:00 до 23:20 и с 23:30 до 23:50, в связи с проведением краткосрочных строительно-монтажных работ.