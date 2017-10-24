Заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 обсудили в Дубае

Екатеринбург намерен принять у Дубая эстафету проведения ЭКСПО. Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

На 2-й Встрече международных участников ЭКСПО-2020, состоявшейся в Дубае, обсуждалась заявка Екатеринбурга на право проведения такой же выставки в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Заместитель Министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, обсудил этот вопрос с делегатами от стран-членов Международного бюро выставок.

Напомним, Дубай сейчас готовится к проведению Всемирной универсальной выставки в 2020 году, а Екатеринбург одновременно сражается с Парижем, Осакой и Баку за право проведения следующей выставки — ЭКСПО-2025.