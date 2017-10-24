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Политика 24 октября 2017, 14:38

Заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 обсудили в Дубае

ЭКСПО-2020 в Дубае

Екатеринбург намерен принять у Дубая эстафету проведения ЭКСПО. Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

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ЭКСПО-2025
Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.



На 2-й Встрече международных участников ЭКСПО-2020, состоявшейся в Дубае, обсуждалась заявка Екатеринбурга на право проведения такой же выставки в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Заместитель Министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, обсудил этот вопрос с делегатами от стран-членов Международного бюро выставок.

Напомним, Дубай сейчас готовится к проведению Всемирной универсальной выставки в 2020 году, а Екатеринбург одновременно сражается с Парижем, Осакой и Баку за право проведения следующей выставки — ЭКСПО-2025.

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Областная газета Свердловской области


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