Заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 обсудили в Дубае

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ЭКСПО-2025
Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.
На 2-й Встрече международных участников ЭКСПО-2020, состоявшейся в Дубае, обсуждалась заявка Екатеринбурга на право проведения такой же выставки в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Заместитель Министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, обсудил этот вопрос с делегатами от стран-членов Международного бюро выставок.
Напомним, Дубай сейчас готовится к проведению Всемирной универсальной выставки в 2020 году, а Екатеринбург одновременно сражается с Парижем, Осакой и Баку за право проведения следующей выставки — ЭКСПО-2025.