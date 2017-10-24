Уральские каратисты поборются с соболихой Катей и медвежонком Буржиком

Приобрести плюшевые варианты Кати и Буржика смогут только гости Чемпионата. Фото: KWU

В Екатеринбург прибывают талисманы чемпионата мира по киокусинкай карате KWU - соболиха Катя и медвежонок Буржик. Они примут участие в открытой тренировке уральских спортсменов.

Напомним, в этот раз соревнования мирового уровня пройдут в Екатеринбурге. Их символом звери стали неслучайно: именно они изображены на екатеринбургском гербе, а в своём "оживлённом" виде носят имена, образованные от названия города. Кроме того, медведь в русских сказках часто выступает как хозяин леса, а соболь относится к тем животным, добыча которых значительно увеличила богатства Уральского региона.

Открытая тренировка состоится в спорткомплексе «Изумруд» на Сакко и Ванцетти, 38. Боевые навыки Кати и Буржика проверят победитель молодёжного первенства мира, участник III чемпионата мира по киокусинкай Иван Тумашев и двукратный чемпион мира Марсель Мансуров.

Добавим, что приобрести плюшевые варианты Кати и Буржика смогут только гости чемпионата, который состоится 9-10 декабря 2017 года. В широкую продажу они не поступят.