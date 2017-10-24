Судебные приставы сидели 13 часов под дверью алиментщика

Свердловчанин задолжал почти миллион своим детям. Фото: Алексей Кунилов

Судебные приставы Железнодорожного районного отдела города Екатеринбурга проявили упорство в деле с злостным алиментщиком. Мужчина задолжал двум сыновьям порядка одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, 39-летний мужчина, проживающий в Екатеринбурге, задолжал почти миллион по алиментным обязательствам своим детям. Из-за этого он ранее отсидел 10 суток в качестве административного ареста. После отбывания наказания должник к выплатам не приступил и не явился к приставу-исполнителю для разъяснения причин неуплаты. Судебным приставом было вынесено постановление о принудительном приводе должника.

По приезду к месту проживания алиментщика, двери судебным приставам никто не открыл, хотя изнутри раздавался кашель, были слышны передвижения по квартире. На протяжении 13 часов алиментщик не открывал дверь. Приставы смогли попасть в помещение только по приходу пасынка. В тёмной квартире оказались мужчина и его новая супруга.

Таким образом, после долгих часов ожидания судебным приставам удалось осуществить принудительный привод на приём к судебному приставу-исполнителю и приступил к погашению задолженности по алиментам.