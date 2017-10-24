Старец Ефрем прервёт аскезу на Горе Афон ради духовной беседы с екатеринбуржцами

Встреча состоится 27 октября в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Архимандрит Ефрем, игумен Ватопедской обители Святой Горы Афон проведёт духовную беседу в Екатеринбурге. Встреча состоится 27 октября в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, старец Ефрем поделиться своим духовным опытом, расскажет о жизни в афонской обители, а также ответит на вопросы мирян.

Старец Ефрем – первый настоятель (игумен) Ватопеда после возобновления в обители монашеской жизни. Он занимает эту должность с 1990 года, а с 2009 года является ещё и духовником братства Ватопед.

«Сам старец называет Святую Гору Афон местом аскезы, молчания, молитвы и покаяния. Поэтому духовный опыт, приобретаемый там монахами, бесценен для мирских людей», - говорится в сообщении епархии.

Отметим, что старец Ефрем уже общался с жителями Екатеринбурга в ходе принесения на уральскую землю Пояса Пресвятой Богородицы в 2011 году.