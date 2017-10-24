В ГУ МВД прокомментировали задержание двух сотрудников полиции по подозрению в убийстве в Нижнем Тагиле

Сотрудников отдела полиции № 17 Нижнего Тагила подозревают в убийстве задержанного. Фото: Валерий Горелых

В ГУ МВД по Свердловской дали официальный комментарий по поводу задержания двух полицейских, подозреваемых в убийстве задержанного в Нижнем Тагиле. Подозреваемых проверяют «по новым обстоятельствам исполнения ими своих служебных обязанностей».

По словам официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, если следователи приняли решение о задержании фигурантов уголовного дела, значит на то имеются достаточные основания.

Сотрудников отдела полиции № 17 Нижнего Тагила Дмитрия Панова и Егора Ялунина подозревают в причастности к смерти 42-летнего местного жителя Станислава Головко. Сестра погибшего, Екатерина Головко, обвиняет полицейских в избиении брата после задержания 27 сентября, что, по её версии, и привело к гибели мужчины 3 октября в одной из больниц города. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 23 октября следователи задержали правоохранителей. Им было предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и превышении должностных полномочий.

«Как только в социальных сетях и СМИ появились первые сообщения от родных скончавшегося в больнице гражданина, по указанию руководства ГУ МВД области была незамедлительно назначена служебная проверка. К её проведению подключили наиболее опытных сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности главка», - рассказал Валерий Горелых.

Известно, что на данный момент проверка уже завершена. Два представителя территориального ОВД Нижнего Тагила, где случилось ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Собранные в ходе проверки материалы были переданы региональное управление следственного комитета. Кроме того, по словам Валерия Горелых, в отношении подозреваемых продолжаются проверочные мероприятия по новым обстоятельствам исполнения ими своих служебных обязанностей.

Решение, будут ли задержанные и дальше проходить службу в органах внутренних дел, будет принято по окончанию всех проверок. Если в ходе предстоящего судебного разбирательства будет доказана их вина, полицейские понесут предусмотренную законодательством уголовную ответственность.