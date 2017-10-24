ТОП-10 недорогих европейских направлений в период рождественских распродаж

Самыми дешевыми этой зимой оказались перелёты в Стокгольм. Фото: Александр Зайцев

Туристический поисковик KAYAK.ru составил рейтинг наиболее выгодных направлений для россиян в период рождественских распродаж (с середины декабря до конца января). Средняя стоимость перелёта по европейским направлениям не превышает 20 тыс. рублей.

Согласно исследованию, самыми дешевыми этой зимой оказались перелёты в Швецию, а именно в Стокгольм. Билет туда и обратно обойдётся в среднем в 12 тыс. 590 рублей. На втором месте в рейтинге находится Финская столица — Хельсинки, куда можно отправиться, купив билет в две стороны за 12 тыс. 883 рубля. Завершает тройку лидеров Берлин, с затратами на билет в 13 тыс. 633 рубля.

В рейтинг также вошли родина моды — Милан со стоимость билета в 15 тыс. 928 рублей, Вена и Амстердам с ценами на перелет 16 250 и 16 982 рубля соответственно. Полюбившаяся путешественникам из России Прага находится на седьмой позиции, билет туда обойдётся в среднем в 17 тыс. 304 рубля. Рим (средняя стоимость билета 17 509 рублей), Лондон (17 860 рублей) и Барселона (18 680 рублей) могут предложить своим гостям неограниченные возможности для шопинга с большим выбором торговых площадок и брендов, который в Рождество можно приобрести с хорошей скидкой.