Сергей Собянин: «У меня нет желания менять свою нынешнюю должность»

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что примет участие в выборах мэра столицы России, запланированных на 2018 год. Такое заявление он сделал в интервью газете «Ведомости».
Одновременно он отказался комментировать слухи о возможном назначении председателем правительства РФ.
«У меня нет желания менять свою нынешнюю должность», — сказал Сергей Собянин.
Однако он сделал ряд значимых заявлений о финансовом статусе столицы.
«Басни про то, что мы собрали в Москве деньги со всей страны, — это враньё и чушь», — отметил градоначальник.
По его словам, каждый десятый российский пенсионер, не считая самих москвичей, сейчас получает пенсию за счёт налоговых отчислений жителей столицы.