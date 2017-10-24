Сергей Собянин: «У меня нет желания менять свою нынешнюю должность»

Сергей Собянин не исключил своего участия в грядущих выборах мэра Москвы. Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что примет участие в выборах мэра столицы России, запланированных на 2018 год. Такое заявление он сделал в интервью газете «Ведомости».

Одновременно он отказался комментировать слухи о возможном назначении председателем правительства РФ.

«У меня нет желания менять свою нынешнюю должность», — сказал Сергей Собянин.

Однако он сделал ряд значимых заявлений о финансовом статусе столицы.

«Басни про то, что мы собрали в Москве деньги со всей страны, — это враньё и чушь», — отметил градоначальник.

По его словам, каждый десятый российский пенсионер, не считая самих москвичей, сейчас получает пенсию за счёт налоговых отчислений жителей столицы.