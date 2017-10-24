Расходы на подготовку к ЧМ-2018 выросли на 34,5 млрд рублей

Сумма на реализацию программы увеличилась на 34,5 млрд рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 выросли на 34,5 млрд рублей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изначальная сумма на реализацию программы увеличилась с 643,55 млрд рублей до 678 млрд рублей. Эта сумма складывается из федерального бюджета — 390,2 млрд рублей (ранее планировалось выделить 355,16), из региональных бюджетов — 91,95 млрд рублей, а также 195,81 млрд рублей, которые выделят юридические лица.

Напомним, что футбольные матчи пройдут с середины июня до середины июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах.