На Среднем Урале фиктивные браки россиянок с таджиками обернулись уголовным делом

За замужество с иностранными рабочими женщинам из Новой Ляли обещали по 15 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации браков между россиянками и трудовыми мигрантами из Таджикистана. За замужество с иностранными рабочими женщинам из Новой Ляли обещали по 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что организацией фиктивных браков между гражданками РФ и рабочими, прибывшими из Республики Таджикистан, занимался индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством на территории Новолялинского района.

Всё дело в том, что по закону иностранные граждане, которые состоят в браке с гражданами России, могут воспользоваться упрощённым получением гражданства РФ, муж россиянки может получить разрешение на временное проживание без учёта квоты, утверждённой Правительством РФ.

В общей сложности при содействии предпринимателя было заключено три брака между членами его бригады и жительницами Новой Ляли. Во всех трёх случаях невестам обещали по 15 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.