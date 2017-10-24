Екатеринбургских студентов выселят из общежития из-за ЧМ-2018

Студентов выселят из общежития из-за ЧМ-2018. Фото: со странички Александра Ивачёва

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области предоставило ответ по вопросу о выселении студентов уральских вузов из общежитий. С мая в помещения общежитий заедут сотрудники МВД.

Как сообщил на своей страничке в соцсетях депутат Заксобрания Александр Ивачёв — «пришёл ответ из минобразования по поводу выселения из общежитий студентов под нужды чемпионата мира по футболу. Информация подтвердилась».

Также он опубликовал документ, в котором говорится, что в период подготовки и проведения ЧМ-2018, по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко сотрудники органов внутренних дет будут размещены в организациях высшего и среднего профессионального образования. При этом период размещения сотрудников МВД определён с 14 мая по 28 июля 2018 года.

Отмечается, что учебные планы будут скорректированы исходя из этой необходимости.

«Как мне неофициально разъяснили, занятия будут уплотняться, за счёт чего семестр закончится раньше положенного», — добавил Александр Ивачёв.