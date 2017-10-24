Минобрнауки России направит в УрФУ 16 миллионов рублей

УрФУ стал одним из лучших в конкурсе «Новые кадры для ОПК» от Минобрнауки России. Государство выделит университету более 16 миллионов рублей на разработку новых образовательных программ для студентов.

Как сообщает пресс-служба вуза, по итогам конкурса 205 студентов заключили договоры о целевом обучении с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Более высокая цифра - только из МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Новые образовательные программы для подготовки кадров ОПК, по которым они будут учиться, направлены на интенсивное формирование универсальных качеств - умение работать в команде и лидерство, критическое мышление и креативность, готовность решать нестандартные задачи и принимать ответственные решения.

"Важным моментом новых программ является их ориентация на подготовку специалистов, готовых работать в формате цифровой экономики, владеющих современными инструментами моделирования, проектирования и конструирования важнейшей продукции предприятий ОПК", - подчеркнул директор высшей инженерной школы УрФУ Олег Ребрин.