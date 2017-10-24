Центр развития туризма Свердловской области стал первым в России информационным центром-членом РСТ

Центр развития туризма Свердловской области стал первым в стране туристско-информационным центром, который получил статус действительного члена Российского союза туриндустрии (РСТ). Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Напомним, в РСТ входят свыше 2,5 тыс. предприятий туриндустрии.
— Для нас очевидно, какая работа проделана в Свердловской области, чтобы превратить абсолютно закрытую для путешественников территорию в привлекательный туристический центр, — прокомментировала вице-президент РСТ Ольга Санаева.
По мнению директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, вступление в РТС открывает для этого центра новые возможности для продвижения своего туристического потенциала.