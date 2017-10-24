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Общество 24 октября 2017, 16:54

Центр развития туризма Свердловской области стал первым в России информационным центром-членом РСТ

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова

Центр развития туризма Свердловской области под руководством Эльмиры Тукановой многое делает для создания на Среднем Урале современной инфраструктуры для путешественников. Фото: Александр Исаков

Центр развития туризма Свердловской области стал первым в стране туристско-информационным центром, который получил статус действительного члена Российского союза туриндустрии (РСТ). Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, в РСТ входят свыше 2,5 тыс. предприятий туриндустрии.

— Для нас очевидно, какая работа проделана в Свердловской области, чтобы превратить абсолютно закрытую для путешественников территорию в привлекательный туристический центр, — прокомментировала вице-президент РСТ Ольга Санаева.

По мнению директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, вступление в РТС открывает для этого центра новые возможности для продвижения своего туристического потенциала.

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Областная газета Свердловской области


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