Центр развития туризма Свердловской области стал первым в России информационным центром-членом РСТ

Центр развития туризма Свердловской области под руководством Эльмиры Тукановой многое делает для создания на Среднем Урале современной инфраструктуры для путешественников. Фото: Александр Исаков

Центр развития туризма Свердловской области стал первым в стране туристско-информационным центром, который получил статус действительного члена Российского союза туриндустрии (РСТ). Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, в РСТ входят свыше 2,5 тыс. предприятий туриндустрии.

— Для нас очевидно, какая работа проделана в Свердловской области, чтобы превратить абсолютно закрытую для путешественников территорию в привлекательный туристический центр, — прокомментировала вице-президент РСТ Ольга Санаева.

По мнению директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, вступление в РТС открывает для этого центра новые возможности для продвижения своего туристического потенциала.