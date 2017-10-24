После выставки на ВДНХ в свердловской колонии начнут выпускать китайские палочки для еды

За время работы выставки учреждениями ГУФСИН была реализована продукция почти на 455 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В колонии строгого режима ИК-54 в Новой Ляле в ближайшее время будет запущено производство китайских палочек для еды. 120 заключенных будут выпускать 90 млн пар восточных столовых приборов ежемесячно.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, соглашение о производстве в колонии китайских палочек для еды было достигнуто на стенде ФСИН России в рамках XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2017» на ВДНХ в Москве. В колонии уже завершается установка и монтаж оборудования для производства данных изделий. Планируется, что продукция будет экспортироваться в страны Юго-Восточной Азии.

За время работы выставки учреждениями ГУФСИН была реализована продукция почти на 455 тысяч рублей. Лучше всего продавались мебель из массива дерева и различные сувениры. Из крупных изделий выделяется баня-бочка за 102 тысяч рублей и большой мангал, который обошелся покупателю почти в 100 тысяч.

Отметим, что на выставке была представлена в том числе и продукция исправительных учреждений Среднего Урала.