Ксения Собчак назвала Екатеринбург одним из трёх городов России, где будет вестись её превыборная кампания

На состоявшейся в Москве пресс-конференции Ксения Собчак назвала три города России, где она намерена вести активную предвыборную кампанию. Напомним, известная телеведущая объявила о своём желании стать кандидатом в Президенты РФ.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе подготовки к выборам 2018 года Ксения Собчак планирует уделить особое внимание Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

Её предвыборный штаб возглавит политолог Игорь Малашенко, а за контакты с прессой будет отвечать Ксения Чудинова.