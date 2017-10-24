В Греции на руинах храма Геры зажгли огонь зимней Олимпиады-2018

В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады-2018. Церемония прошла в древней Олимпии на руинах храма Геры, в полном соответствии с античными канонами.

Как сообщает "Российская газета", пламя традиционно зажигают на том месте, где в VIII веке до нашей эры проводились античные Олимпиады. Первым принял факел из рук импровизированной жрицы греческий спортсмен Апостолос Вангелис.

До 31 октября священный огонь будет путешествовать по Греции, а с 1 ноября отправится в Южную Корею - там 7500 факелоносцев пронесут его по восьми городам и девяти провинциям. Сами игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан.

Добавим, что обычно на церемонии зажжения огня факел подносят к специальному зеркалу, где он сам воспламеняется от отражённых лучей солнца. Но на этот раз погода внесла в ритуал свои коррективы: было облачно, и пришлось использовать запасной огонь.