Строительство российской лунной базы стартует в 2031 году

Российская база на Луне будет построена на поверхности естественного спутника Земли. Строительство планируется осуществить за десять лет.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на презентацию РКК «Энергия», возвести базу должны в период 2040-2050 годах. В это же время на ней начнутся научные исследования.
Отмечается, что место возведения базы планируется выбрать до 2030 года, подготовку к строительство провести с 2031 по 2040 год, а уже с 2050 года в планах начать исследования ресурсов естественного спутника Земли.
По словам начальника летной службы корпорации Александра Калери, наиболее значимым моментом в развитии лунной программы стало создание пилотируемого корабля «Федерация».
Напоминается, что ранее гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев сообщил, что в 2031 году планируется высадить первого россиянина на Луну.