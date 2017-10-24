Кольцовская таможня остановила жителя поднебесной, который провозил 52 киллограмма элитного чая

30 коробок с чаем Пуэр и 20 пакетов элитного китайского чая мужчина вёз в картонных упаковках. Фото: пресс-служба Кольцовской таможни

Должностные лица Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина обнаружили в багаже гражданина Китая 52 кг чая. Помимо этого у жителя поднебесной нашли бейджи, крепления и шнурки.

Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, 30 коробок с чаем Пуэр и 20 пакетов элитного китайского чая мужчина вёз в картонных упаковках. При прохождении таможенного контроля гражданин не смог предъявить декларацию на данный товар.

По словам жителя Китая, чай и бейджи он вёз из Пекина для деловой встречи и не знал о прохождении процедуры декларирования. Отмечается, что все привезённые им товары отправленны на экспертизу, по результатам которой будет определена их стоимость.

Также по отношению к гражданину Китая было возбуждено административное дело. В случае, если вина будет доказана, то мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.