В Серове из горящего дома на Сосьвинской спасены пять человек

На место происшествия выезжали 14 огнеборцев на четырёх спецмашинах, они в течение 40 минут справились с огнём. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Серове в ночь на 25 октября загорелся пяти квартирный муниципальный одноэтажный жилой дом барачного типа на улице Сосьвинская. Звенья газодымозащитной службы на руках вынесли через окна пять человек, ещё восемь жильцов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пять человек, спасённых из двух сильно задымлённых квартир, сразу же были переданы медикам. По оперативным данным, в результате пожара есть погибшие. Помощь жителям оказывают психологи МЧС.

На место происшествия выезжали 14 огнеборцев на четырёх спецмашинах, они в течение 40 минут справились с огнём. Площадь пожара составила 120 кв. м. Все обстоятельства выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.

- Из-за того, что пожар произошёл ночью, его поздно обнаружили соседи, которые и вызвали спасателей. Огнеборцы прибыли через девять минут. К этому моменту уже открытым пламенем горели входная группа и кровля дома, деревянные конструкции способствовали быстрому распространению огня. Пожарные через окна проникли внутрь, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС Росссии по региону.

Добавим, жильцы дома временно размещены у родственников. В администрации Серовского ГО состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где рассмотрят вопрос о предоставлении жилья погорельцам.