Синоптики обещают потепление в конце октября на Среднем Урале

Синоптики Уральского гидрометцентра: выпавший снег растает. Фото: Алексей Кунилов

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Синоптики Уральского гидрометцентра сообщили, что зима ещё не окончательно установилась, и в конце октября заметно потеплеет до +8. При этом выпавший снег растает.

- Вчера уральские метеостанции отмечали незначительный снежный покров 1-7 см. Ввиду преобладания в течение суток отрицательной температуры снег пролежит ещё некоторое время, а затем сойдёт. Последние расчёты численных моделей атмосферы подсказывают, что в конце октября заметно потеплеет. Температура воздуха 6-19 октября превышала норму на 3-6°, поднимаясь днём до 8-15° тепла. В начале последней десятидневки резко похолодало: арктический воздух охватил Урал, сопредельные территории и почти всю ЕТ России, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Между тем, в конце предстоящей недели днём потеплеет до -2...+3, ночью - до -3...-8. При прояснении по ночам ожидаются заморозки до -13.

Будет переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, в отдельных районах на дорогах образуется гололедица, местами слабые метели. Ветер сменится с северо-западного (5-10 м/с, порывы до 115 м/с) на западный, юго-западный (3-8 м/с), а затем - на юго-восточный, западный, северо-западный (3-8 м/с).