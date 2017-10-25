В Екатеринбурге минувшей ночью загорелся кроссовер

На площади одного квадратного метра оказался повреждён кузов иномарки. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 25 октября загорелся кроссовер Kia Sorento на улице Ильича. На площади одного квадратного метра оказался повреждён кузов иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании машины поступило в диспетчерскую в 2:27.

- На тушение пожара выезжали пять спасателей на одной спецмашине. Открытое горение удалось ликвидировать в 2:36, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:53, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.