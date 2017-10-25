Twitter начнёт помечать политическую рекламу специальным значком

Теперь такие объявления будут помечаться специальным значком, а также станут доступны данные о целевой аудитории, заказчике и его затратах на размещение. Фото: Александр Зайцев

Компания Twitter объявила о новых правилах по размещению политической рекламы в социальной сети для повышения прозрачности. Теперь такие объявления будут помечаться специальным значком, а также станут доступны данные о целевой аудитории, заказчике и его затратах на размещение.

"В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли центр транспарантности, который даст возможность каждому иметь представление о том, что рекламируется в Twitter, о деталях, которые стоят за рекламой, и предоставит возможности для обратной связи с нами", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, в социальной сети запустят веб-сайт, на котором пользователи смогут узнать обо всех рекламных объявлениях и пожаловаться на любое сообщение, которое затем рассмотрят специалисты. Если нарушение будет подтверждено, рекламу удалят. Рекламодатели, которые нарушат правила, будут подвергнуты жёстким санкционным мерам.

Известно, что ранее Twitter передала сенатскому комитету по разведке США названия 201 аккаунта, якобы связанного с попытками России вмешаться в американские выборы. Компания предприняла этот шаг из-за критики в её сторону за недостаточно серьёзное отношение к расследованию. Сейчас в конгрессе США обсуждают законопроект "Закона о честной рекламе", пишет РИА Новости.