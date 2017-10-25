Прокуратура заинтересовалась пожаром в Серове и гибелью пяти человек

По предварительной информации, пожар начался с крыльца из-за неосторожного обращения с огнём. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Серовская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого следственными органами по факту гибели пяти человек в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности пятерым лицам). Установлено, что сообщение о пожаре в пяти квартирном одноэтажном жилом доме барачного типа на улице Сосьвинская поступило в правоохранительные органы около 2:00 сегодня, 25 октября.

В результате пожара погибли пять человек: 31-летняя хозяйка квартиры №1, двое её детей 11 и двух лет, её 47-летняя знакомая и 81-летняя соседка. Всего в доме было шесть квартир. Звенья газодымозащитной службы на руках вынесли через окна пять человек, ещё восемь жильцов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

- По предварительной информации, пожар начался с крыльца из-за неосторожного обращения с огнём. Накануне погибшие хозяйка квартиры №1 и её знакомая курили на крыльце и распивали спиртные напитки. Находившиеся в этой квартире предварительно погибли от отравления угарным газом. Устанавливается, когда в жилом доме последний раз проводилась проверка электротехнического оборудования на предмет пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.