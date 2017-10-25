28 октября екатеринбуржцы смогут бесплатно провериться на онкологию

Диагностика включает в себя посещение терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерматовенеролога. Фото: Алексей Кунилов

Каждую четвёртую субботу месяца в Екатеринбурге традиционно проходит "Субботник против рака": в этот день больницы приглашают всех желающих на бесплатную диагностику. Провериться на онкологию горожане смогут уже на этой неделе - 28 октября.

Как сообщает Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга, диагностика включает в себя посещение терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерматовенеролога. Кроме того, по направлению врача можно будет сделать флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза, дерматоскопию и цитологическое исследование.

Чтобы попасть на приём, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления с паспортом и полисом. Запись проводится по телефону 204-76-76.

Проводить бесплатные обследования в эту субботу будут 11 больниц: ЦГКБ № (Ленина, 52), ЦГБ № 2 (Московская, 2), ЦГБ № З (Бебеля, 160), ЦГКБ № 6 (Сапёров, 3), ЦГБ № 7 (Сыромолотова, 19), ЦГБ № 20 (Короткий, 2), ЦГКБ № 23 (Старых Большевиков, 9), ЦГКБ № 24 (Рижский, 16 и Академика Шварца, 14г), ГКБ № 40 (Волгоградская, 189), ЕКДЦ (Суворовский, 5) и МО «Новая больница» (Заводская, 29).