Атаковавший российские СМИ компьютерный вирус добрался до банков

Новую волну зафиксировала Group-IB - компания, занимающаяся расследованием и предотвращением киберпреступлений. Фото: Алексей Кунилов

Вирус-шифровальщик BadRabbit, пытавшийся во вторник обрушить системы российских СМИ, добрался до крупных банков. Массовая атака заражёнными файлами продолжалась два часа.

Как пишет ТАСС, новую волну зафиксировала Group-IB - компания, занимающаяся расследованием и предотвращением киберпреступлений. Ей подверглись в том числе банки из ТОП-20 - впрочем, специалисты не уточняют, какие именно.

Пробить брешь в "броне" не удалось: банки продемонстрировали более качественную защиту по сравнению с компаниями небанковского сектора. "Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксёр, который больше дерётся, - у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее", - подчеркнул глава Group-IB Илья Сачков.

Напомним, во вторник вирус-шифровальщик проник в информационные системы некоторых российских СМИ - атакам подверглись агентство "Интерфакс" и сервер петербургского новостного портала "Фонтанка". Пришёл BadRabbit с Украины: там он успел поразить компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и международного аэропорта Одессы.