Олимпийский призёр Иван Алыпов готовит обращение в суд на "Аэрофлот" из-за сломанных лыжных палок

Когда Иван Алыпов открыл тубус, 4 из 6 дорогостоящих палок были сломаны. Фото: социальные сети

Олимпийский призёр Иван Алыпов готовит обращение в суд на "Аэрофлот" из-за того, что ему доставили сломанные лыжные палки после перелёта из Германии. Об этом спортсмен написал в социальных сетях.

Спортсмен по возвращении из Мюнхена в Екатеринбург в сентябре не получил тубус с лыжным инвентарём. Позже багаж доставил курьер, но инвентарь не был проверен сразу. А когда Иван Алыпов открыл тубус, 4 из 6 дорогостоящих палок были сломаны. Спортсмен написал обращение в "Аэрофлот". Компания ответила ему, что оснований для выплаты компенсации по претензионному заявлению нет, но в качестве извинения начисляет 2000 бонусных миль.

"Считаю, что получение багажа без претензий и видимых повреждений (а по факту лыжные палки были сломаны) - это не повод отказа в компенсации. Я уже заявлял, что все денежные средства за порчу моего багажа я переведу на счёт благотворительного фонда Антона Шипулина, но это не должны быть 2000 бонусных миль. Решили идти до конца, готовим обращение в суд!" - написал Иван Алыпов в социальных сетях.

Фото: социальные сети

Напомним, в конце сентября Иван Алыпов также заявил о выходе из состава Федерации лыжных гонок Свердловской области.