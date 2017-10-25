В России с начала года закрылись 392 автосалона

Больше всего сократилась дилерская сеть отечественного УАЗа, у которого стало на 25 дилеров меньше. Фото: Алексей Кунилов

В России с начала года по середину октября закрылись 392 автосалона, а взамен открылись 303 новых. В результате, по отношению к январю, количество автоцентров уменьшилось на 89 единиц до 3 тыс. 413, сообщает аналитическое агенство "Автостат".

Больше всего сократилась дилерская сеть отечественного УАЗа, у которого стало на 25 дилеров меньше. Много автосалонов потеряли китайский Lifan (-22), японская компания Mitsubishi (-14), российская LADA (–13), GM-AVTOVAZ (-11). По 8 дилеров закрылись у Skoda и Renault.

При этом больше всего расширил свои дилерские сети узбекский Ravon, у которого прибавилось 35 автосалонов. На 9 автоцентров прибавилось у Volkswagen, на 8 – у Hyundai, на 7 – у SsangYong. С начала года китайскому Foton удалось сформировать в России дилерскую сеть из 29 автосалонов по продаже и обслуживанию ТС.

Отметим, самая крупная дилерская сеть продолжает оставаться у LADA (315 автосалонов). Второе место и лидерство среди иномарок принадлежит корейской KIA (178 дилера). третье место занимает другой корейский бренд – Hyundai (171). В ТОП-10 по количеству автоцентров в России также входят: Renault (162 шт.), УАЗ (155), GM-AVTOVAZ (142), Nissan (137), Volkswagen (130), Lifan (124) и Skoda (120). Ford и Toyota имеют по 108 автосалонов.