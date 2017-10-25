Российское посольство в Таиланде предостерегло туристов от курения на пляжах

Вредная привычка может обойтись путешественникам почти в 175 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Посольство РФ в Таиланде предупредило российских туристов о баснословных штрафах или тюремном сроке за курение на пляжах королевства. Вредная привычка может обойтись путешественникам почти в 175 тысяч рублей.

Как сообщают в дипломатическом представительстве, запрет на курение на пляжах вводится в стране с 1 ноября. Такое решение принял Департамент морских и береговых ресурсов Таиланда. Мера применяется для защиты окружающей среды и борьбы с загрязнением.

В обшей сложности, ограничение на курение в Таиланде коснётся 20 пляжей. В список попали четыре популярных у туристов пляжа в провинции Чонбури: Паттайя, Банг Сэн, Джомтьен и Тхам Панг. Кроме того, речь идёт о следующих местах для купания: Патонг на острове Пхукет, Мэ Пим в провинции Районг, Лэм Синг в провинции Чантхабури, Хуахин и Кхао Такиап (провинция Прачуап Кхири Кхан), Бо Пхут на острове Самуи, Сай Ри (провинция Чумпхон), на островах Кхай Нок и Кхай Най в провинции Пхан-Нга, Самила и Чалатат (провинция Сонгкхла), три пляжа на острове Ланта в провинции Краби - Пра Э, Клонг Дао и Кор Кванг, а также Тха Васукри (провинция Паттани).

За нарушение запрета отдыхающим грозит серьёзное наказание: штраф до 100 тысяч бат (около 175 тысяч рублей) или тюремное заключение на год. Впрочем, для заядлых курильщиков, курение будет разрешено в специально оборудованных для этого местах местах.