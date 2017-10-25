В Екатеринбурге прокуратура проверит работу полиции по розыску похищенных машин

Проверка началась после ряда обращений граждан и сообщений СМИ. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку эффективности работы сотрудников полиции по розыску похищенных машин после ряда обращений граждан и сообщений СМИ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в уральской столице поиск похищенных автомобилей осуществляют сотрудники УМВД России по Екатеринбургу, его территориальные подразделения и созданное отделение по раскрытию краж и угонов ТС, являющееся частью уголовного розыска.

- Прокурорам районов города поручено изучить все уголовные дела, материалы процессуальных проверок по фактам краж, угонов и других преступлений, связанных с незаконным завладением ТС. Аналогичная проверка пройдёт в УМВД России по Екатеринбургу. По итогам будет дана оценка эффективности работе полиции, полноте принимаемых мер по розыску машин и установлению злоумышленников, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, начальнику управления МВД России по Екатеринбургу поручено взять под личный контроль ход и результаты проверок и расследования уголовных дел данной категории.

Напомним, недавно полицейские Екатеринбурга отчитались о том, что раскрыли серию угонов автомобилей Hyundai Solaris.