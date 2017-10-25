Областная власть продлит налоговые льготы для медорганизаций и производителей грузовых вагонов

На Среднем Урале продлят налоговые льготы для производителей подвижного состава. Фото: Алексей Кунилов

В Законодательном собрании Свердловской области сейчас рассматриваются предложения правительства региона о продлении налоговых льгот для медорганизаций и производителей грузовых вагонов. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковой, для предприятий, выпускающих железнодорожные вагоны, действие налоговых преференций будет продлено на 2018 год, а для медицинских организаций — сразу на три года (2018-2020 гг.).

— По отношению к медорганизациям эта мера будет способствовать развитию высокотехнологичной медпомощи на Среднем Урале, — пояснила Татьяна Гладкова.