От Голливуда до малобюджетного кино: в Екатеринбурге стартует фестиваль американского кино «Amfest»

Фестиваль «Amfest» пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 30 октября. Фото: кадр из ролика

Крупнейший фестиваль мультижанрового американского кино пройдёт с 25 по 30 октября. Все фильмы будут показаны в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3).

Как сообщается на официальном сайте мероприятия, за время фестиваля жители и гости столицы Урала увидят 8 кинокартин.

В первый фестивальный день, 25 октября, в 19:00 зрителям покажут фильм «Приключение медведя Бригсби». Лента рассказывает историю молодого человека, выросшего под опёкой слишком заботливых родителей. После долгих лет в полной изоляции от мира с главным героем происходит событие, которое переворачивает его жизнь с ног на голову. Отмечается, что до «Амфеста» фильм с равным успехом был показан на кинофестивале «Сандэнс» и в каннской «Неделе критики».

Помимо этой кинокартины, в другие дни гости мероприятия смогут посмотреть остросюжетный детективный байопик — биографический фильм «Маршал». Картина рассказывает о первом афроамериканце, который в 1967 году стал судьёй Верховного суда США. Фильм покажут 28 октября. В этот же день пройдёт демонстрация лент «Сильнее» и «Американская Вальгалла».

Также 29 октября посетители Ельцин Центра увидят поэтичный фильм «Порту» и лав-стори в барочной грэмроковой стилистике «Зови меня своим именем». В последний фестивальный день 30 октября можно посмотреть новаторскую комедию про разумную обезьяну «Сильвио» и биографическую ленту про боксёра «Реальный Рокки».

Amfest-2017