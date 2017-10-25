Городской совет Жироны объявил короля Испании персоной нон грата

В каталонском городе Жирона местные власти объявили персоной нон грата короля Испании Филиппа VI. Решением городского совета монарх признан лицом, визит которого считается нежелательным.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональные СМИ, такое решение властей было поддержано большинством голосов на пленарном заседании горсовета. Помимо первого лица страны, персоной нон грата для Жироны был объявлен полномочный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мийо.

Кроме того, городской совет каталонского городка принял решение не поддерживать действие статьи 155 конституции Испании, которая упраздняет автономный статус региона.

Отмечается, что ранее с такой же инициативой выступила партия «Кандидаты за народное единство» в Барселоне, однако городской совет данное предложение не поддержал.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За отделение высказались более двух млн человек (свыше 90% участников). Однако король Испании Фелипе VI посчитал результаты голосования незаконными, назвав референдум «неприемлемым неподчинением». В свою очередь, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, совместно с другими руководителями автономии, подписал 10 октября документ о независимости Каталонии от Испании.

Жирона — небольшой городок в автономном сообществе Каталония на северо-востоке Испании. Является центром одноимённой провинции. Население города составляет около 100 тысяч человек.