Евгений Куйвашев представил в Парагвае промышленный потенциал Среднего Урала

Российская делегация встретилась с руководством Парагвая. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие во встрече главы Минпромторга России Дениса Мантурова и министра госстроительства и коммуникаций Парагвая Рамона Хименеса. Это мероприятие было организовано в рамках рабочей поездки российской делегации по странам Латинской Америки.

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Куйвашев рассказал руководству Парагвая о промышленном потенциале Среднего Урала.

— Свердловская область имеет большой опыт строительства недорогого жилья и промышленных объектов, в том числе для атомной энергетики. Мы готовы предложить услуги по проектированию, а также поставку производимой на Среднем Урале продукции для этой сферы, — сказал глава региона.

Напомним, по итогам 2016 года товарооборот между Свердловской областью и Парагваем достиг 250 тыс. долларов США.