Минувшей ночью Екатеринбург от снега очищали 95 рабочих и 151 единица техники. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге в ночь на 25 октября с последствиями снегопада боролись 95 рабочих и 151 единица техники. На опасные участки и перекрёстки было высыпано 112 тонн противоголодёдного материала, сообщает пресс-служба мэрии города.

Коммунальщики сфокусировались на борьбе с образованием гололёда на тротуарах и дорогах. Скользкие места были подсыпаны 11 тоннами мелкофракционного щебня.

- Дорожные службы Екатеринбурга оказались готовы к первому большому снегу. Ещё на прошлой неделе специализированная техника была переведена на зимний режим работы. В арсенале у городских коммунальщиков есть порядка 450 единиц уборочной техники. Также в этом году парк муниципальной уборочной техники усилен за счёт средств городского бюджета новыми колёсными тракторами. По одному трактору «Беларусь», оснащённому необходимым для уборки навесным оборудованием, получило каждое районное ДЭУ, - рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.