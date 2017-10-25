На улицах Екатеринбурга установят ещё 22 видеокамеры

В распоряжении сотрудников ГИБДД теперь есть современное оборудование для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Фото: Александр Зайцев

До конца 2017 года на улицах Екатеринбурга смонтируют ещё 22 видеокамеры, для фотовидеофиксации нарушений. Это будет сделано в рамках создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Как сообщает областной департамент информполитики, мероприятия по созданию этой системы обсуждались на заседании межведомственной комиссии, которое по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева провёл вице-губернатор Азат Салихов.

Сейчас в нашем регионе система «Безопасный город» начинает работать на территории шести пилотных муниципалитетов: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, городском округе Верх-Нейвинский, Камышловском муниципальном районе и Новоуральском ГО.