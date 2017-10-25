Гендиректору свердловского театра присвоили звание «Почётный гражданин Ирбита»

Михаил Сафронов был удостоен звания «Почётный гражданин Ирбита». Фото: пресс-служба театра музыкальной комедии

Генеральному директору Свердловского театра музыкальной комедии Михаилу Сафронову присвоили звание «Почётный гражданин Ирбита». Об этом сообщила пресс-служба театра.

По решению гордумы, Михаил Сафронов был удостоен такого звания за многолетнюю и плодотворную деятельность, которая была направленна на развитие сферы культуры в Ирбите. Отмечается, что звание было присвоено на сцене Ирбитского драмтеатра им. Островского после премьеры мюзикла «Шведская спичка».

Стоит сказать, что Сафронов родился в Ирбите, именно поэтому он стал почётным гражданином своего родного города.