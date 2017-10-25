В 2017 году сотрудники Екатеринбургской таможни выявили почти 60 тонн санкционных продуктов

За девять месяцев 2017 года Екатеринбургская таможня оформила более 60 тыс. деклараций на товары общей стоимостью свыше 6,6 млрд долларов. Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 25 октября, в России отмечают День таможенника. В свой профессиональный праздник работники Екатеринбургской таможни рассказали о том, сколько задекларировано товаров, где происходит разгрузка и как ловят нарушителей.

Екатеринбургская таможня занимает ведущее место в Уральском таможенном управлении. Она имеет 12 подчинённых постов - в том числе отдельный для ввоза радиоактивных материалов и отдельный - для декларирования драгоценных металлов и камней. При этом один только Октябрьский таможенный пост способен одновременно принимать и разгружать 50 крупногабаритных автотранспортных средств и 100 железнодорожных контейнеров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за девять месяцев 2017 года таможня оформила более 60 тыс. деклараций на товары общей стоимостью свыше 6,6 млрд долларов. Это на 20% больше, чем в прошлом году - тогда было зарегистрировано только 50 тыс. деклараций. Благодаря платёжным сборам в федеральный бюджет было перечислено более 17 млрд рублей.

При этом выросло и количество нарушений: в текущем году было возбуждено 12 уголовных дел и 749 дел об административных правонарушениях. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, работники Екатеринбургской таможни совместно с другими органами надзорного контроля уничтожили 58 тонн санкционных продовольственных товаров.

Сегодня, в честь праздника, Екатеринбургская таможня наградила почётными грамотами и благодарностями десять должностных лиц.

Добавим, что Уральский регион считается экспортно-ориентированным: доля экспорта и импорта составляет 77% и 23% соответственно, а в финансовом выражении объём экспорта в 2017 году превысил объём импорта на 3, 951 млрд долларов. Местная продукция поставляется в более чем 100 стран мира.