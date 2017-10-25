Свердловская Госавтоинспекция призывает водителей поменять резину и стиль вождения

Автолюбителей просят сменить летнюю резину на зимнюю, а стиль вождения — на более аккуратный. Фото: пресс-служба ГИБДД по свердловской области

Свердловская Госавтоинспекция выступила с обращением к водителям. Автолюбителей просят сменить летнюю резину на зимнюю, а стиль вождения — на более аккуратный.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, после выпадения снега в регионе возросло количество мелких ДТП и, как следствие, заторов на дорогах. В первую очередь, это касается крупных городов области. При этом большинство аварий происходит по вине водителей, которые не подготовили свои автомобили к зиме.

В частности, 24 октября в районе 16 ч. на 314-м км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2108 и грузовика «Скания» с полуприцепом. Пассажирка отечественного автомобиля получила серьёзные травмы и была госпитализирована в Ревдинскую городскую больницу. Причиной аварии стал выезд ВАЗа на встречную полосу: водитель не справился с управлением на скользкой дороге, поскольку машина была на летней резине.