Семью из Нижнего Тагила наградили почётным знаком «За милосердие и благотворительность»

Семья из Нижнего Тагила награждена почётным знаком министерства образования и науки РФ. Сергей и Диана Южаковы воспитывают 12 детей, десять из которых - приёмные.

Как сообщает областной департамент информполитики, у супругов Южаковых все дети чувствуют родительскую заботу и любовь.

«Сергей Иванович и Диана Анатольевна не делят детей на «своих» и «чужих», стараются обеспечить получение всеми детьми хорошего образования и всестороннего развития. Приёмные дети активно занимаются творчеством и спортом, являются постоянными участниками детских фестивалей, конкурсов, концертов», – рассказал заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

Он также отметил, что в регионе действует большой комплекс мер для поддержки приёмных семей, благодаря чему дети-сироты чаще находят семьи. На данный момент в Свердловской области проживает более 5 тыс. 800 семей, которые взяли на воспитание 8 тыс. 600 детей из детских домов.