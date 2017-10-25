В Асбесте завершилось формирование комфортной городской среды

В рамках участие в региональном проекте в муниципалитете построен спортивно-игровой комплекс и благоустроен сквер. фото: областной департамент информполитики

Асбест стал первым городом на Среднем Урале, в котором полностью выполнена программа по формированию комфортной городской среды на 2017 год. В рамках участия в региональном проекте в муниципалитете построен спортивно-игровой комплекс и благоустроен сквер.

Как сообщает областной департамент информполитики, от имени главы региона Евгения Куйвашева жителей Асбеста с открытием программных объектов поздравил и. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Отмечается, что новый спортивно-игровой комплекс во дворе по улице Махнёва оснащён современными тренажёрами, баскетбольно-волейбольной площадкой, зонами отдыха для взрослых, а также игровыми площадками для малышей.

По словам главы городского округа Натальи Тихоновой, благоустройство дворовой территории осуществлялось при участии жителей в рамках софинансирования из областного и муниципального бюджетов. Общие затраты на реализацию проекта составили 6,5 млн рублей. Из них - 4,5 млн были выделены из региональной казны.

В рамках программы по благоустройству городского сквера по улице Мира была произведена перекладка 750 кв. м. пешеходной зоны, смонтировано ограждение, и выполнена установка бортового камня на одной из клумб. Работы следующего этапа будут продолжены в 2018 году.

«Сегодня мы ещё раз убедились в том, что успешная реализация таких проектов возможна только там, где есть общая цель, где всех – представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и жителей - объединяет желание сделать свою территорию красивой, уютной и комфортной для проживания», – заявил на открытии объектов Николай Смирнов.