Евгений Куйвашев поздравил уральских таможенников с профессиональным праздником

Сегодня, 25 октября, в России отмечают День работника таможенной службы. Глава региона поздравил уральских таможенников с их профессиональным праздником.

Евгений Куйвашев высоко оценил их компетентность, выдержку и неукоснительное следование долгу. "Таможня стоит на страже национальных интересов страны, защищая здоровье и безопасность россиян", - отмечено в сообщении губернатора Свердловской области.

В обязанности работников таможенной службы входит обеспечение уплаты пошлин, пресечение поставки опасных и некачественных товаров, контрафакта, оружия и наркотиков, борьба с экономическими махинациями. При этом Свердловская область имеет порядка полутора сотен государств-партнёров, а внешнеторговый оборот региона в первой половине 2017 года составил 4,6 млрд долларов - на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Добавим также, что в этом году отпраздновала свой 20-летний юбилей Уральская оперативная таможня. Она держит на контроле оперативно-розыскную деятельность, курирует кинологические отряды, расследует преступления и предотвращает правонарушения в таможенной сфере.